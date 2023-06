Gosens via per fare spazio a Frattesi | ma il sostituto arriverà

Leggi su inter-news

(Di lunedì 19 giugno 2023) Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Robinsempre più lontano dall’Inter, soprattutto percassa e provare ad affondare il colpo Davide. Probabile, ma in caso di cessione del tedesco,comunque un suo. NO SENZA RIMPIAZZO – L’Inter valuta la cessione di Robinper una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il giocatore preferirebbe giocarsi le sue chance in nerazzurro nonostante la presenza di Federico Dimarco che in questa stagione è letteralmente esploso all’Inter, ma non direbbe no a una cessione in Bundesliga. L’ex Atalanta è cercato dall’Union Berlino, da poco qualificato alla prossima UEFA Champions League. In ogni caso, la dirigenza nerazzurra ha già individuato anche l’eventuale...