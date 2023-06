Gosens | continua il pressing dalla Germania Una squadra – SI

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il mercato dell’Inter non si sbloccherà senza cessioni. Alfredo Pedullà in collegamento con Sportitalia cita l’interesse di un club tedesco per Robin, tra i possibili indiziati per la partenza. INTERESSE – Senza cessioni l’Inter non può fare acquisti. Il mercato nerazzurro è bloccato per adesso, ma Alfredo Pedullà da Sportitalia dà un indizio sul probabile partente. Robinha attirato l’interesse dell’Union Berlino, che l’anno prossimo giocherà la Champions League. Il tedesco si trova bene a Milano, vorrebbe rimanere, ma in caso di addio accetterebbe la destinazione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

DAL MERCATO – Il primo nome nella lista per sostituire Robin Gosens è quello di Carlos Augusto del Monza, tra le rivelazioni di questo campionato se parliamo di esterni sinistri Probabile, ma in caso ...Il club punta all’autofinanziamento per chiudere il mercato con ricavi nell’ordine di 60-70 milioni. E occhio anche a qualche giovane ...