Golf | Us Open 2023 | primo major per Wyndham Clark | McIlroy è secondo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un po’ a sorpresa èil vincitore dell’edizione n°123 dello Us, andata in scena presso il North Course del Los Angeles Country Club.successoper il 29enne di Denver, uscito vincitore da un testa a testa contro Rory, che ancora una volta va vicino al ritorno al successo in uno dei 4a distanza di nove anni dall’ultima volta, ma senza riuscire nell’impresa. Lo score finale dello statunitense è di -10 con un totale di 270 colpi, uno in meno rispetto all’irlandese che sale sulgradino del podio. La terza posizione è andata ad un altro dei favoriti della vigilia, ovvero Scottie Scheffler, più staccato a -3 con 273 colpi. Decima posizione per il leader del rankig mondiale Jon Rahm. SportFace.

per la mamma Il 29enne di Denver, numero 32 del ranking prima dell'Us, già vincitore del Wells Fargo Championship lo scorso maggio, aveva pensato di lasciare ildieci anni fa, dopo la ...Il 29enne americano Wyndham Clark, che non si era mai piazzato oltre un 75mo posto nei tornei del Grande slam, ha vinto a Los Angeles il 123mo Usdi. Secondo il britannico n.3 al mondo Rory McIlroy, terzo lo statunitense n.1 al mondo Scottie Scheffler. .Tiger Woods è costretto ancora una volta ad arrendersi: il 15 volte vincitore Major questa volta è costretto a saltare l'Championship. Il campione americano in questa stagione ha giocato soltanto due tornei. A dare la notizia è stata la R&A: "Siamo stati avvertiti del fatto che Tiger Woods non giocherà al Royal ...

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Si è concluso l'Us Open di golf con il successo di Wyndham Clark. L'americano, originario di Denver, ha trionfato sul North Course del Los Angeles Country Club portando a ...