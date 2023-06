Goldman Sachs taglia stime su crescita Cina | borse asiatiche sotto pressione

(Di lunedì 19 giugno 2023) I listini asiatici in calo, con valute che soffrono sul dollaro. Oggi in agenda il report mensile della Banca centrale tedesca e l’indice Nahb del mercato immobiliare residenziale Usa. New York chiusa per festività

Il 19 giugno ha tagliato le stime di crescita del Pil cinese, citando tra i fattori proprio l'assenza di stimoli adeguati alla principale economia continentale. Il NIKKEI 225 di Tokyo ...

Goldman Sachs sotto inchiesta per il crack Svb Il Sole 24 ORE

Nomura taglia le stime sulla crescita del Pil cinese al 5,1% quest'anno e al 3,9% l'anno prossimo e avverte: Pechino intensificherà il sostegno politico nei prossimi mesi, ma questo potrebbe non risol ...Dopo UBS, Bank of America e JPMorgan, anche Goldman Sachs decide di adeguare le sue previsioni sulla crescita in Cina. La celebre banca americana ora prevede che la crescita per il 2023 passi dal 6,0% ...