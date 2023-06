Gli youtuber “pirata” si pentono | «Chiudiamo | per Manuel» La gaffe di Alessandro Gassman

(Di lunedì 19 giugno 2023) Arrivano finalmente le scuse del gruppo di“TheBorderline”, artefici del tragico incidente che tre giorni fa, a Casalpalocco, a Roma, ha causato la morte del piccolo Manual e il ferimento della mamma e della sorella, al termine di una stupida “challenge” su un Suv a beneficio dei propri follower. I “The borderline” esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. “Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per”. Dal giorno dell’incidente il ...

"Nulla potrà mai più essere come prima" assicurano. In attesa del nulla osta per i funerali del piccolo Manuel, il gip ha pronta l'ordinanza di custodia cautelare per Matteo Di Pietro, ...leggi anche Roma, chi sonoTheBorderline che hanno causato incidente Si continua a indagare per chiarire la dinamica dell'incidente La velocità a cui procedeva il Suv guidato da uno ...... nella quale devono essere svolte azioni tenendoocchi coperti. Casal Palocco, la verità della mamma di Manuel, il bimbo morto nell'incidente. Analisi su pc e cellulare degliLO STUDIO ...

A poco meno di una settimana dall'incidente avvenuto a Roma costato la vita a un bambino di 5 anni, i TheBorderline, gli youtuber che avevano affittato un suv Lamborghini per una challenge terminata ...