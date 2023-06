Gli ortopedici | ' sì a padel | sup e trekking in estate | ma attenti a traumi e contusioni'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - Sì a, sup, beach volley, running, corsa sulla spiaggia, nuoto ein, “ma attenzione a”. È l’avvertimento della Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia), che mette in guardia dai rischi degli sport estivi. "Conosc

...di attività ortopedica in grado di implementare ulteriormente l'offerta di prestazioni ortopediche a favore dei cittadini liguri e al contempo di potenziare l'attività elettiva per......di attività ortopedica in grado di implementare ulteriormente l'offerta di prestazioni ortopediche a favore dei cittadini liguri e al contempo di potenziare l'attività elettiva per...Confrontandoultimi dati Istat disponibili, dal 2018 al 2020 si nota un costante calo nel ...e pediatri (sia di libera scelta che non). In controtendenza invece il dato relativo ai ...

Gli ortopedici, 'sì a padel, sup e trekking in estate, ma attenti a traumi ... Adnkronos

(Adnkronos) – Sì a padel, sup, beach volley, running, corsa sulla spiaggia, nuoto e trekking in estate, “ma attenzione a traumi e contusioni”. È l’avvertimento della Siot (Società italiana di ortopedi ...Roma, 19 giugno 2023 - Estate e sport, binomio perfetto Non sempre. Il divertimento è assicurato ma attenzione ai rischi: con le dovute accortezze e un’adeguata preparazione possiamo proteggerci da t ...