Gli ortopedici | ‘sì a padel | sup e trekking in estate | ma attenti a traumi e contusioni’

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – Sì a, sup, beach volley, running, corsa sulla spiaggia, nuoto ein, “ma attenzione ae contusioni”. È l’avvertimento della Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia), che mette in guardia dai rischi degli sport estivi. “Conoscere la tecnica dello sport che si vuole praticare è importante – afferma Alberto Momoli, presidente Siot e direttore Unità operativa complessa Ortopedia e traumatologia ospedale San Bortolo, Vicenza – e rispettare un’adeguata preparazione fisica prima di dedicarsi allo sport durante le vacanze estive è fondamentale per limitare il rischio di infortuni ai legamenti, muscoli e ossa. Spesso chi pratica i più comuni sport intende a farlo in modo amatoriale aumentando il rischio di stress muscolari, distorsioni e lesioni”. ...

