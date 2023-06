Gli attaccanti dell’Italia per gli Europei Under 21 | Cancellieri | Cambiaghi e Gnonto Cercasi ali per Colombo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Cinque, di cui tre esterni e due centrali. E’ quanto offre il reparto avanzato a disposizione di Paolo Nicolato per gli21 in programma dal 21 giugno all’8 luglio tra Romania e Georgia. Il commissario tecnico azzurro, dopo aver perso Moise Kean per infortunio, ha deciso di affidarsi a un quintetto affidabile ma privo di stelle: Nicolò(Empoli), Matteo(Lazio), Lorenzo(Lecce), Wilfried(Leeds United) e Pietro Pellegri (Torino). Saranno loro gli stoccatori chiamati a convertire in gol la mole di gioco prodotta dalla squadra azzurra, impegnata nei prossimi giorni nelle sfide della fase a gironi contro Francia (22 giugno), Svizzera (25 giugno) e Norvegia (28 giugno). Nicolato, che già nel nel 2021 aveva puntato ...

