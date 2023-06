Giustizia | Parrini Pd | ' da Nordio no garantismo ma nuova puntata guerra a pm'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Con le misure proposte dadiventa più difficile punire chi compie reati, non crescono le tutele individuali, non migliora il servizio al cittadino, si va contro l'Ue. Questo non è. È solo unadella lungadella destra alla magistratura". Così il senatore Pd, Dario, su Twitter.

... scrive su Twitter Debora Serracchiani, responsabiledel Pd. "Parliamo con chi vuol ... Per il senatore del Pd Dario"in Italia è agghiacciante usare insieme, per di più dal palco di un ...... scrive su Twitter Debora Serracchiani, responsabiledel Pd. "Parliamo con chi vuol ... Per il senatore del Pd Dario"in Italia è agghiacciante usare insieme, per di più dal palco di un ...... scrive su Twitter Debora Serracchiani, responsabiledel Pd. 'Parliamo con chi vuol ... Per il senatore del Pd Dario'in Italia è agghiacciante usare insieme, per di più dal palco di un ...

Giustizia: Parrini (Pd), 'da Nordio no garantismo ma nuova puntata ... Gazzetta di Modena

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Con le misure proposte da Nordio diventa più difficile punire chi compie reati, non crescono le tutele individuali, non migliora il servizio al cittadino, si va contro l’U ...Il cofondatore del Movimento 5 Stelle ironizza su Instagram postando la foto di un uomo con passamontagna nero. Lega: “Stupisce il silenzio di Schlein, dica se Grillo è un compagno che ha sbagliato” ...