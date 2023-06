Giustizia | il pm Patronaggio | “Garantismo non è solo giusto processo per gli indagati ma anche tutela dei diritti delle persone offese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) “Mi domando da magistrato e uomo che amministracosa dirò a quell’onesto candidato ad un posto di lavoro pubblico che si è visto scavalcare da altro candidato cui un compiacente pubblico funzionario ha valutato in modo illegittimo i titoli, in modo da favorire il concorrente nella nomina, con contestuale fregatura per l’onesto candidato”. Sono le parole di Luigi, attuale Procuratore Generale di Cagliari, che commenta in una nota la riforma dellaproposta dal Guardasigilli Carlo Nordio che, tra le altre cose prevede l’abolizione dell’abuso d’ufficio. “Un tratto di penna e ‘liberi tutti‘, sentenze cancellate ed aspettative tradite”, aggiunge il magistrato. “Essere garantisti – sottolinea– significa garantire unagli ...