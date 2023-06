Giuntoli via | Aurelio De Laurentiis valuta un ritorno di Pierpaolo Marino come dirigente?

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il successore di Cristianopotrebbe essere proprio un exdel Napoli:. In queste ore, infatti, ilha lasciato la direzione tecnica dell’Udinese ed è attualmente libero, senza squadra. Il presidenteDeha sempre avuto parole di elogio per, il quale è stato, forse, l’unica persona di cui L'articolo

Commenta per primo La nuova Juve è indi definizione. Le sue indicazioni Max Allegri le ha date, il ds Giovanni Manna le ha recepite e ... Sempre aspettando quel Cristianoche quando ...... i bianconeri si muovono nonostante rimanga bloccato l'arrivo di. Il Ds ora è Manna, '... il tecnico è stato confermato dal club (soprattutto perdi un contratto onerosissimo in scadenza ...Accordo indi definizione con il club bianconero: ecco tutti i dettagliAspettando, la Juventus porta a termine una importante firma. Un rinnovo che rappresenta un attestato di stima e fiducia molto ...

Giuntoli via, Aurelio De Laurentiis valuta un ritorno di Pierpaolo ... DailyNews 24

La nuova Juve è in via di definizione. Le sue indicazioni Max Allegri le ha date, il ds Giovanni Manna le ha recepite e pur nelle difficoltà sta cercando di dettare i tempi di un mercato difficilissim ...Il via libera potrebbe giungere direttamente dopo l’estate, al fine di impedire alla Juventus di usufruire delle prestazioni di Giuntoli durante la sessione estiva di calciomercato. Si tratta di uno ...