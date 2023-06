Giuntoli | l' uomo che può rovinare la Juventus | a Napoli accade l' impensabile

(Di lunedì 19 giugno 2023) Di solito a giugno si cambiano gli allenatori. Quest'anno, invece, tocca ai direttori sportivi. A parte il, nessuna grande di serie A sostituisce il tecnico, ma quasi tutte hanno perso il ds o sono in attesa di capire chi sarà. Il caso più delicato ed eclatante è quello di, che ha scoperto di Rudi Garcia dal cinguettio social del suo quasi ex presidente. Non può lamentarsi più di tanto se è vero che ha chiesto di essere liberato per lanonostante avesse ancora un anno di contratto: una domanda che il presidente campione d'Italia non ha approvato perché i contratti vanno rispettati e perché i bianconeri sono i rivali storici del. Se Spalletti ha garantito al presidente la volontà di prendersi un anno sabbatico,ha forzato il trasferimento: ecco la differenza. ...

...sportivo Cristiano, reduce da una trionfale esperienza a Napoli culminata con lo scudetto, c'è la Juventus . Ora non resta che capire quanto prossimo sia tale futuro dato che l'ha ...Non una cifra tale da far perdere il sonno a un facoltosod'affari come il presidente azzurro. ... presto (nel corso della stagione) o al più tardi tra un anno (2024),diventerà il ...Stavolta, come detto all'inizio,userà la carta economica per convincere De Laurentiis. '... Non una cifra tale da far perdere il sonno a un facoltosod'affari come il presidente azzurro. ...

Giuntoli sarà il point break del nuovo corso bianconero Bianconera News

Non si placano le voci su un possibile approdo a Torino del formidabile dirigente, che però avrebbe espresso un desiderio ben ...Il club bianconero pianifica la sua strategia per arrivare al big: Allegri pronto a servire la beffa ad Inzaghi ...