Giulia Salemi tornerà al Grande Fratello Vip 8? Ecco cosa ha svelato

(Di lunedì 19 giugno 2023)in un’intervista a La Stampa parla della sua partecipazione o no alVip 8:hasarà alVip 8? L’influecer ha già partecipato di veste di esperta social nella scorsa edizione condotta da Signorini, al quale – attraverso un’intervista rilasciata a La Stampa – fa il suo ringraziamento, parlando anche delle quattro conduttrici muse ispiratrici per lei e svelando anche se ria vivere l’esperienza del reality show. Ma chi sono le sue quattro conduttrici preferite?svela la formula vincente: “L’ironia di Michelle Hunziker, la dolcezza e il tatto di Silvia Toffanin, l’animo giocherellone ...

, in una lunga intervista rilasciata a La Stampa , ha parlato della propria carriera e del Grande Fratello Vip , trasmissione a cui ha partecipato in modo diverso a ben quattro ...Sono numerosi i telespettatori che si augurano di rivederenella prossima edizione del reality show che vede al timone Alfonso Signorini. La nota influencer in quella precedente ha avuto il ruolo di inviata social, e non ha mai negato che le ..."Anche se ci vediamo poco, su tutti Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e" ha confessato la showgirl, che non ha perso occasione di lanciare un appello a Milly Carlucci per partecipare ...

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi vuota il sacco sul ritorno nel reality show: "Sono fortunata, sono la sola che..." ComingSoon.it

Rivedremo Giulia Salemi al Grande Fratello L'influencer svela se tornerà o meno nel ruolo di 'inviata social' in studio ...Giulia Salemi è un'appassionata di make-up e ha deciso di condividere alcuni dei suoi segreti di bellezza: i fan sono a bocca aperta!