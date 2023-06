Giulia Salemi svela se tornerà al Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 giugno 2023), in una lunga intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato della propria carriera e delVip, trasmissione a cui ha partecipato – in modo diverso – a ben quattro edizioni. “Il mio primo tentativo fu quando partecipai a un’audizione per Veline, ma non venni scelta. Finito il liceo ho partecipato a Miss Italia e sono arrivata terza, la produzione era Magnolia, la stessa che mi ha chiamato per fare Pechino Express insieme a mia mamma”. E sulVip ha aggiunto: “Se tornerò? Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. E’ un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”. Dopo aver partecipato alla terza edizione del...