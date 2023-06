Giro di Svizzera femminile 2023 | Eleonora Gasparrini | “Ancora non ci credo Vittoria per mio nonno”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) È arrivata oggi in volata la secondadella carriera perCamilla, sicuramente la più importante per l’atleta classe 2002, che si è imposta nella terza tappa deldial. Le parole dell’azzurra ai microfoni di Spaziociclismo: “Sono felicissima, questa è la mia primaimportante.non ci. La squadra ha fatto un grandissimo lavoro. Mi hanno aiutata in ogni momento della corsa e devo davvero ringraziarle per questo grande supporto. Già nella prima salita sentivo di stare bene. Poi nell’ultima salita son riuscita a restare nel primo gruppo e in quel momento ho capito che avevo la possibilità di vincere perché so che su questo tipo di arrivi posso fare bene. Ma non ci ...