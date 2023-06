(Di lunedì 19 giugno 2023) Il testo della riforma della giustizia, approvato dal consiglio dei ministri la scorsa settimana, dovrebbe approdare domani alla Camera. Ma nel vivo della discussione si entrerà la prossima settimana. E l’iter della riforma si preannuncia complicato con una parte dell’opposizione che promette battaglia e un’altra pronta a dialogare con il governo. I distinguo si sono visti in particolare tra i sindaci del Pd. Mentre Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno fatto sapere che voteranno a favore della riforma. Su uno dei punti più discussi della riforma, cioè le, interviene sulla Stampa l’ex ministro della Giustizia del governo Prodi ed ex presidente della Corte Costituzionale, che dichiara di essere d’accordo con quanto proposto dal governo Meloni. «Che il problema ...

... arriva a Sand'Andorno, Domenica 25 giugno, alle 16 al Santuario di San, andrà ... tradotto in dialetto a cura diPia Coda Forno, e diretto dalla regista, attrice, doppiatrice e ...... in rappresentanza della Sicilia e capitanata dai Maestri Gaspare Russo eCutugno, ha ... Noemi De Luca, Andrea Bagnasco, Manuela Casano, Giulia Tramati eMattarella. La regata è stata ...... il commissario uscente Mauro Lucentini, l'assessore regionale AndreaAntonini, l'on. Mirco ... Maurizio Mezzanotti, Lorenzo Ballarini, Daniel Matricardi, Monia Vallesi, Stefano Gentili,...

Giovanni Maria Flick difende Nordio sulle intercettazioni Linkiesta.it

È tempo di cambiamenti e di avvicendamenti in tutte le diocesi. Anche l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, mons. Franco Moscone ha provveduto a darne comunicazione: una piccola ri ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...