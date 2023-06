Giorgia Meloni riceve Tom Cruise | “‘Mission impossible’ anche nostro pane quotidiano”

Così la presidente del Consigliosui suoi profili social ha postato una foto con Tom Cruise, con il quale ha avuto un colloquio a palazzo Chigi mentre l'attore era a Roma per il suo ...È durato circa mezz'ora l'incontro a palazzo Chigi tra la premiere Tom Cruise, a Roma per la presentazione del suo ultimo film 'Mission Impossibile - Dead Reckoning part 1' di Christopher McQuarrie. Dopo l'incontro, è arrivata la foto di rito sui ...'Sono felice di potervi annunciare insieme alla mia collega italianache il Samp - T franco - italiano è già dispiegato e operativo in Ucraina, dove protegge delle installazioni chiave e delle vite'. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel ...

Tom Cruise ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. «Le mission impossibile sono il nostro pane quotidiano» ilmessaggero.it

Poco prima della visita a Palazzo Chigi bagno di folla per l'attore a piazza di Spagna AGI - "Lieta che la Capitale d'Italia sia protagonista dell'ultimo film di Tom Cruise. Oggi a Roma la prima mondi ...Tom Cruise da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. L’attore di Hollywood, a Roma, ha fatto visita alla presidente del Consiglio. Il corteo di sei mezzi, due berline e quattro van, è entrato nella sede del ...