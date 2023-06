Giochi Europei 2023 | il calendario della scherma | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 19 giugno 2023) Mancano ormai meno di 48 ore all’inizio dei, manifestazione multisport giunta alla sua terza edizione e che verrà ospitata quest’anno da Cracovia, in Polonia. Nel ricchissimoci sarà ampio spazio anche per la, nonostante qualche intoppo abbia complicato l’organizzazione degli eventi. Era inizialmente previsto che sia i tornei individuali che quelli a squadre avrebbero assegnato punti per la qualificazione olimpica a Parigi 2024. Poi la decisione del congresso FIE di riammettere atleti russi e bielorussi ed il conseguente rifiuto del governo polacco ha portato alla situazione attuale, in cui solo i tornei a squadre avranno valenza per la qualificazione ai prossimi, depotenziando inevitabilmente i tornei individuali. Nonostante questo il ...

La prossima tappa saranno idi Cracovia e Larissa Iapichino vuole presentarsi all'evento per esserne protagonista, ma intanto si prende il titolo italiano under 23. Lo fa ad Agropoli grazie all'ultimo salto, 6.79 ...Prime partenze per la Polonia dove mercoledì prossimo, 21 giugno, prenderà il via la terza edizione dei, in programma fino al 2 luglio nelle città di Cracovia e Maopolska. Una parte della delegazione sammarinese, guidata dal capo missione Federico Valentini , è partita questa mattina ...Le prime sei squadre dell'Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione deidi Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre - ...

Dopo essere rimasto escluso dalla seconda edizione di Minsk 2019, il taekwondo torna nel programma dei Giochi Europei a otto anni di distanza dal debutto in quel di Baku 2015. Le competizioni dell'art ...