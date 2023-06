Giochi Europei 2023 | il calendario del tiro con l’arco | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo la conclusione della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo in Colombia, ilconsi appresta ad assegnare i primi pass olimpici per idi Parigi 2024 in occasione degli imminentidi Cracovia. Nelsi svolgeranno otto eventi complessivi, visto che neldegli European Games ci sarà spazio anche per tre prove (due individuali ed una a coppie miste) della divisione compound. Per l’Italia sarà complicatissimo replicare il fantastico bottino di medaglie (3 ori, 1 argento, 1 bronzo) ottenute nell’ultima edizione di Minsk 2019, ma l’obiettivo principale è quello di garantirsi almeno una quota a cinque cerchi in attesa del fondamentale appuntamento iridato di Berlino tra fine luglio e inizio agosto. ...

La prossima tappa saranno idi Cracovia e Larissa Iapichino vuole presentarsi all'evento per esserne protagonista, ma intanto si prende il titolo italiano under 23. Lo fa ad Agropoli grazie all'ultimo salto, 6.79 ...Prime partenze per la Polonia dove mercoledì prossimo, 21 giugno, prenderà il via la terza edizione dei, in programma fino al 2 luglio nelle città di Cracovia e Maopolska. Una parte della delegazione sammarinese, guidata dal capo missione Federico Valentini , è partita questa mattina ...Le prime sei squadre dell'Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione deidi Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre - ...

Giochi Europei in tv, quando il Coni fa servizio pubblico la Repubblica

Dopo essere rimasto escluso dalla seconda edizione di Minsk 2019, il taekwondo torna nel programma dei Giochi Europei a otto anni di distanza dal debutto in quel di Baku 2015. Le competizioni dell'art ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...