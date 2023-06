Giochi Europei 2023 | il calendario del taekwondo | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo essere rimasto escluso dalla seconda edizione di Minsk 2019, iltorna neldeia otto anni di distanza dal debutto in quel di Baku 2015. Le competizioni dell’arte marziale coreana si disputeranno a Krynica-Zdrój da venerdì 23 a lunedì 26 giugno e vedranno l’assegnazione di sedici medaglie d’oro complessive. L’evento è stato classificato G4 e metterà in palio dunque punti importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Assenti le punte di diamante Simone Alessio e Vito Dell’Aquila, i dodici azzurri impegnati in Polonia saranno Giada Al Halwani, Sarah Al Halwani, Natalia D’Angelo, Cristina Gaspa, Virginia Maestro, Maristella Smiraglia, Sofia Zampetti, Dennis Baretta, Andrea Conti, Mattia Molin, Antonio Gerrone e Matias Lomartire. Di seguito il ...

La prossima tappa saranno idi Cracovia e Larissa Iapichino vuole presentarsi all'evento per esserne protagonista, ma intanto si prende il titolo italiano under 23. Lo fa ad Agropoli grazie all'ultimo salto, 6.79 ...Prime partenze per la Polonia dove mercoledì prossimo, 21 giugno, prenderà il via la terza edizione dei, in programma fino al 2 luglio nelle città di Cracovia e Maopolska. Una parte della delegazione sammarinese, guidata dal capo missione Federico Valentini , è partita questa mattina ...Le prime sei squadre dell'Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione deidi Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre - ...

Giochi Europei in tv, quando il Coni fa servizio pubblico la Repubblica

Dopo essere rimasto escluso dalla seconda edizione di Minsk 2019, il taekwondo torna nel programma dei Giochi Europei a otto anni di distanza dal debutto in quel di Baku 2015. Le competizioni dell'art ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...