Giochi Europei 2023 | il calendario del karate | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 19 giugno 2023) Agli European Games di Cracovia (Polonia), che si terranno dal 21 giugno al 2 luglio, ci sarà anche la presenza delche, dopo l’apparizione alle Olimpiadi di Tokyo, viene inserito in un’altra vetrina prestigiosa multisport. L’arte marziale si prenderà la scena, nello specifico, giovedì 22 e venerdì 23 giugno, in quel della Bielsko Bia?a Arena, fra kata, l’arte nobile dell’esposizione delle mosse, e kumite, ossia i combattimenti veri e propri. Saranno tanti gli atleti in gara, 96 per la precisione, di cui 9 italiani, 5 donne e 4 uomini, nel dettaglio: Pamela Bodei, Veronica Brunori, Clio Ferracuti, Alessandra Mangiacapra, Erminia Perfetto, Mattia Busato, Angelo Crescenzo, Daniele De Vivo, Michele Martina. Le gare disaranno trasmesse da Rai2 (in base allazione), mentre insi potranno ...

La prossima tappa saranno idi Cracovia e Larissa Iapichino vuole presentarsi all'evento per esserne protagonista, ma intanto si prende il titolo italiano under 23. Lo fa ad Agropoli grazie all'ultimo salto, 6.79 ...Prime partenze per la Polonia dove mercoledì prossimo, 21 giugno, prenderà il via la terza edizione dei, in programma fino al 2 luglio nelle città di Cracovia e Maopolska. Una parte della delegazione sammarinese, guidata dal capo missione Federico Valentini , è partita questa mattina ...Le prime sei squadre dell'Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione deidi Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre - ...

Dopo essere rimasto escluso dalla seconda edizione di Minsk 2019, il taekwondo torna nel programma dei Giochi Europei a otto anni di distanza dal debutto in quel di Baku 2015. Le competizioni dell'art ...