Giffoni | in anteprima mondiale il film d’animazione su Dalla Chiesa

Il 24 luglio , a #Giffoni53 , sarà presentato in anteprima assoluta il film di animazione LE STELLE DI DORA " LE SFIDE DEL GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA". Il film di animazione "Le stelle di Dora - Le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa" sarà presentato in anteprima mondiale il 24 luglio al Giffoni Film Festival. A incontrare gli oltre 6500 juror provenienti da trenta nazioni, per discutere del progetto che ripercorre le tappe umane e professionali di ... GIFFONI FILM FESTIVAL 20 LUGLIO / 29 LUGLIO

Il 24 luglio, a #Giffoni53, sarà presentato in anteprima assoluta il film di animazione LE STELLE ... una narrazione di un momento sociale e politico italiano molto particolare. Giffoni è molto fiero ...Giffoni è molto fiero di essere stato scelto per questo importante ... di vivere in esclusiva questa grande anteprima. In occasione del quarantennale dell’eccidio di via Carini a Palermo, lo Stato ...