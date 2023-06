Gianni Morandi | tutti sconvolti | nessuno si aspettava fosse così

(Di lunedì 19 giugno 2023), sonoeppurecredeva chepossibile. Ma cosa è accaduto al grande cantante di Monghidoro? Se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Appartiene alla ristrettissima categoria di persone in grado di saper entrare in empatia immediata con chiunque gli capiti a tiro.sconvolge(Foto ANSA – grantennistoscana.it)Sorprende quando si legge cheha vissuto, fin qui, un 2023 entusiasmante. Verrebbe da chiedersi: dov’è la novità? Sono sessant’anni, ed oltre, che il sempiterno ragazzo vive stagioni entusiasmanti. Era il 1962 quando l’Italia canterina ha iniziato ad intonare, insieme ad un giovanissimo...

... Annalisa e Articolo 31, Rocco Hunt con "Non litighiamo più", Marco Mengoni con Elodie in "Pazza Musica", "Fragole" di Achille Lauro e Rose Villain e, a chiudere, l'inossidabilecon la ...Quando su un palco arriva, per dirne uno che è rimasto sul mercato anche da venerato maestro ottuagenario, nessuno sente di dover comunicare al pubblico che quello che stanno per ...è tornato, anche quest'anno, nel Cilento. Ieri sera, il cantante bolognese insieme alla moglie Anna e ad alcuni amici ha fatto tappa a Castellabate per cenare al ristorante 'Il Cefalo' ...

Curiosità nel Cilento, Gianni Morandi a Castellabate: cena al "Cefalo" SalernoToday

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...È già una certezza la direzione artistica di Amadeus per la nuova edizione del Festival, è tra i tanti punti interrogativi la partecipazione di ...