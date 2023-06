Gf Vip 7 | Nikita Pelizon criticata da chi la “trova bruttina” | interviene Matteo Diamante

Leggi su isaechia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Qualche ora fa la vincitrice del Gf Vip 7ha pubblicato sul suo profilo Instagram una risposta, riguardante il suo fisico, che una sua follower le ha dato rispondendo a una sua foto. Nello specifico la fan in questione ha scritto a: “Hai problemi di invidia nel senso fisico? Ti trovo…“, e da lì la replica dellaalla critica ricevuta: Mi dispiace che tra noi donne ci siano ancora questi giudizi perchè unite, riconoscendo ognuna l’unicità dell’altra e in noi stesse in primis, saremmo una forza della natura… Ma non è tutto, perchè sulla questione è intervenuto anche– ex vippone ed ex fidanzato di– che ha difeso a spada tratta la gieffina e il suo aspetto fisico: Partiamo dal fatto che ...