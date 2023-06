Gf 16 | Kikó Nalli ha ritrovato l’amore | ecco chi è la sua nuova fidanzata

Leggi su isaechia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Abbiamo avuto modo di conoscere meglio Kikòdurante il Grande Fratello 16, anche se il suo nome era già sulla bocca di molti per il matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. I due si erano conosciuti e innamorati nel lontano 2003 proprio nel dating show di Canale 5 e dal loro matrimonio – avvenuto nel 2005 – sono nati tre figli, ovvero Mattias, Francesco e Gianluca. La storia d’amore tra i due poi finì ma per il bene dei figli hanno sempre mantenuto un buon rapporto, tant’è che spesso hanno parlato l’uno dell’altro. Kikò, che nella vita è un hair stylist, durante il Gf ha conosciuto Ambra Lombardo e i due subito dopo la fine del reality hanno intrapreso una relazione, che però non si è conclusa nel migliore dei modi. La professoressa siciliana adesso è felicemente sposata, e anche il cuore diha ripreso a battere per ...