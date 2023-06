Gerace in lutto | muore all' età di 75 il sindaco ed ex consigliere regionale Giuseppe Pezzimenti Il cordoglio di Occhiuto

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 19 giugno 2023) Giornata triste per la politica calabrese dopo la morte del 75enne, medico edi(era stato riconfermato nel 2021). L'exaveva da poco passato il testimone, proprio per via di una malattia. “della Giuntaper la scomparsa di”, sottolinea il presidente Roberto, “medico edi. Già...