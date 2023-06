George Clooney e la moglie Amal arrivano in Sicilia e i fan impazziscono FOTO

(Di lunedì 19 giugno 2023) Selfie e autografi a pioggia durante la passeggiatana pere la, che si sono concessi ai fan durante una passeggiata a Marzamemi.è inda un paio di giorni. L'attore e regista americano è approdato nell'isola insieme allaper partecipare a una festa di compleanno in una villa tra Noto e Rosolini, in provincia di Siracusa, e la sua presenza non è certo passata inosservata. Barba lunga, occhiali da sole, polo scura,si sono concessi una passeggiata a Marzamemi, nota località turistica del versante orientale dell'isola, facendo impazzire i fan. Sorridente e disponibile, il divo non ...

è in Sicilia da un paio di giorni. L'attore e regista americano è approdato nell'isola insieme alla moglie Amal per partecipare a una festa di compleanno in una villa tra Noto e ...- Pubblicità - Secondo il The Hollywood Reporter , tre diversi finali sono stati girati per The Flash ( leggi qui la recensione ), ma quello con il cameo dell'attore- che riprende il suo ruolo di Batman/Bruce Wayne dal stroncato Batman & Robin (1997) - è quello che ha battuto le altre versioni, venendo inserito nel montaggio finale del film. Nella ...Tutti pazzi per. L'attore e regista, ieri sera, è arrivato in Sicilia per partecipare a una festa di compleanno in una villa tra Noto e Rosolini, in provincia di Siracusa. E stamani barba e occhiali da ...

George Clooney e Amal Alamuddin: storia d'amore Elle

Nel corso del tempo sono stati girati tre finali diversi per il film The Flash e ognuno di questi includeva personaggi e attori diversi.Barba lunga, occhiali da sole blu specchiati, polo scura e pantaloni beige. Eccolo qui George Clooney, 62 anni, sorridente, disponibilissimo ...