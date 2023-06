Genoa | c'è la fila per Gudmundsson

... infatti, negli ultimi giorni ha approfondito i discorsi per il possente centrale con il, che ... E chissà che i tempi non siano già maturi, con i bianconeri in primae l' " in inverno beffata ...... prolungando per il sesto anno dila permanenza del capitano a Chiavari. TAGS entella mercato ... Falcone potrebbe tornare dal Lecce, rinnovo di contratto in arrivo per Kevin Strootman, ...... perdendo 0 - 1 a Marassi dal. Nei playoff 2022/23 i rossoneri hanno eliminato, in ordine, il ... Foggia in gol fuori casa da 11 incontri di, totale di 18 gol rossoneri; ultimo stop nello 0 - ...

Genoa, per Piatek costi alti e per Coda c’è la fila - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria Primocanale

Il Genoa potrebbe perdere Gudmundsson nel corso del prossimo mercato estivo: mirino di tre club di Serie A sulle sue tracce ...La stagione del Genoa è stata entusiasmante sotto ogni punto di vista ... che fece esplodere il suo talento proprio tra le fila della formazione ligure, segnando 13 gol nella stagione 2018-19, prima ...