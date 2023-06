GdS – Mercato Inter | Davide Frattesi decolla dalla Nazionale a Simone Inzaghi

(Di lunedì 19 giugno 2023) 2023-06-19 09:41:27 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Il centrocampista del Sassuolo ha dimostrato di valere un club da “alta” Europa, ma del futuro non parla: “Altrimenti Carnevali mi manda messaggi…” Dal nostro inviato Andrea Elefante 19 giugno– ENSCHEDE (olanda) Vorrebbe tanto buttare il telefono per godersi solo le vacanze, masa già che non lo farà. Non lo butterà perché è consapevole che saranno i suoi giorni, che quel display si illuminerà spesso. Anche se a Coverciano, prima di volare in Olanda, aveva detto: «Ho chiesto al mio procuratore di chiamarmi solo se ci saranno proposte importanti». Era anche un modo per concentrarsi sulla parentesi azzurra e orasa anche un’altra cosa, quella che conta di più: aver rinviato il momento del relax di due settimane ...

... esperta e completa in ogni reparto' scrive il quotidiano: il Palermo dovrà cominciare a spingere sul, dunque, per poter davvero sognare.Sull'edizione odierna del quotidiano spazio anche ad altre trattative e altri nomi: ci sono sempre Lucioni, Ceccaroni, Torrasi e Mesik.Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per fare il punto della situazione in casa rosanero sul fronte, approfondendo in particolare il reparto esterni ( ). Alessandro Arena parla di ...

Il mercato, le strade gremite e i caffè di Palermo nella personale di Lo Porchio ad Alcamo Giornale di Sicilia

Sarà aperta da lunedì 19 al 21 giugno prossimo presso la sala Rubino del Centro Congressi Marconi di Alcamo (Via VI Aprile, 119), dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 22, la mostra personale della pitt ...L'analisi del quotidiano sportivo all'indomani del successo per 3-2 dell'Italia sull'Olanda in Nations League All'indomani del successo per 3-2 sull'Olanda nella finalina di Nations League, La Gazzett ...