GdS – Juve | mercato | Milinkovic Savic | ecco perché è quello giusto

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 giugno 2023) 2023-06-18 12:05:44 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: I bianconeri rischiano di perdere Rabiot e puntano il talento biancoceleste che è legato alla Lazio fino al 2024. Lotito non vuole perderlo a parametro zero e rispetto al passato, quando il tecnico bianconero lo aveva puntato, le richieste sono più abbordabili Laha capito che la concorrenza per Frattesi (per il quale si era portata in avanti) si sta inasprendo. Non potendo partecipare ad aste, quella della Signora non può che diventare una strategia d’attesa. Rabiot ha in mano da tempo la proposta di rinnovo del club: Allegri, in frequente contatto con il calciatore, è convinto che il francese possa decidere di rimanere; dalla dirigenza filtrerebbe meno ottimismo,mamma Veronique vorrebbe fargli giocare la Champions. ...