Gb | Camera comuni approva rapporto contro Johnson su Partygate

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ladeibritannica hato come previsto ilbipartisan nel quale si afferma che il premier Borisha deliberatamente ingannato il Parlamento sulle feste tenute a ...

Ladeibritannica ha approvato come previsto il rapporto bipartisan nel quale si afferma che il premier Boris Johnson ha deliberatamente ingannato il Parlamento sulle feste tenute a Downing ...Via libera senza sorprese delladeibritannica al duro rapporto di condanna redatto dalla commissione bipartisan di Westminster chiamata a indagare sull'accusa a Boris Johnson di aver "fuorviato il Parlamento" da primo ...Via libera senza sorprese delladeibritannica al duro rapporto di condanna redatto dalla commissione bipartisan di Westminster chiamata a indagare sull'accusa a Boris Johnson di aver "fuorviato il Parlamento" da primo ...

Partygate, Camera dei Comuni britannica approva condanna Johnson Il Sole 24 ORE

La Camera dei Comuni, in un'aula quasi vuota, ha dato il suo consenso al rapporto di condanna del Privilege Committee contro Johnson sullo scandalo del Partygate ...Boris Johnson "ha mentito" alla Camera dei Comuni in relazione al cosiddetto scandalo Partygate sui ritrovi organizzati fra il 2020 e il 2021 a Downing Street sotto la sua premiership in violazione de ...