Gazzetta – Napoli su Baldanzi | il talento dell’Empoli è il pupillo di De Laurentiis

(Di lunedì 19 giugno 2023) 2023-06-18 11:49:43 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla: Cambi a centrocampo: Demme e Ndombelé via, Zielinski quasi. Obiettivo: il trequartista dell’Under 20, che può giocare anche mezzala Un altro colpo tutto italiano, di prestigio. Aurelio Deci pensa da tempo e le attenzioni si concentrano su Tommasoesploso in questa stagione a Empoli: un trequartista classe 2003, protagonista anche al recente Mondiale Under 20 giocato a La Plata, dove gli azzurrini si sono arresi solo in finale all’Uruguay. Se il presidente l’anno scorso, con una mossa a sorpresa, andò a comprare dal Sassuolo Giacomo Raspadori per 30 milioni – l’italiano più costoso della gestione napoletana – ora proprio susi potranno ...

Proprio del mercato dela Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay, ha parlato Maurizio Nicita, giornalista de Ladello Sport, il quale è partito dall'ipotesi Baldanzi: 'Sul ...Con ogni probabilità il difensore dira addio aldopo un solo anno e gli azzurri potranno ... Ladello Sport conferma quanto detto negli ultimi giorni, il Bayern Monaco è in netto ...Come consuetudine, Luciano Spalletti ha organizzato presso la sua \''Rimessa\'', in Toscana, l'evento \''Isola di Wight\'', dedicato al compleanno ...

Dal mercato allo staff: prende forma il Napoli di Garcia La Gazzetta dello Sport

Il Napoli prepara le sue strategie in vista di un'altra estate di cambiamenti. Il futuro passa anche da Victor Osimhen ...Koulibaly si allontana dall'Inter. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il difensore ex Napoli non ritornerà in serie A visto che in questi giorni si era parlato di uno scambio con Onana e Lukaku ...