Garcia si presenta | “Sono arrivato a Napoli per un obiettivo chiaro | c’è una cosa che mi ha colpito”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’attesa è ormai finita: ilha ufficialmenteto il proprio nuovo allenatore, Rudi. All’interno della splendida cornice del Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, il francese ha avuto modo di rispondere alle prime domande da tecnico degli azzurri. Non ciormai più dubbi: nella stagione 2023/24 ilsarà allenato da Rudi. Il tecnico francese sarà dunque chiamato ad affrontare la sua seconda esperienza in Italia, dopo le due stagione e mezzo passate alla Roma. Due secondi posti ed un esonero al terzo anno perin giallorosso, prima di tornare in Francia e portare il Marsiglia in finale di Europa League nonché il Lyon in semifinale di Champions. Ora però, per il tecnico transalpino sarà tutt’altra sfida ...