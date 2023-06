Garcia parla al cuore dei tifosi del Napoli | pensiero da applausi

(Di lunedì 19 giugno 2023) Rudiè stato appena presentato come nuovo allenatore del: il tecnico hato anche aldei. Prima della conferenza stampa ha ricevuto un’accoglienza meravigliosa e ha subito ricambiato con molto affetto. Idelsi sono ritrovati all’esterno del Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte e hanno incoraggiato sin da subito Rudiper il nuovo lavoro che andrà a svolgere dalle prossime settimane. Rudisi prende subito i: cosa ha detto In conferenza stampa Rudihato subito della volontà di tenersi stretti idelper tutto l’arco della stagione. Ha ...

Gode Aurelio De Laurentiis mentreai giornalisti nella conferenza stampa di Rudi: gode per la sede unica del Salone delle Feste del Museo di Capodimonte , per la presenza dell' allenatore che ha scelto di persona, ...: 'Napoli squadra perfetta Lo spero. Balzaretti ha parlato bene di me Era un giocatore di talento con una bella anima anche fuori dal campo. E' importante anche lo spirito di squadra. Sono ...L'oro di Napoli, adesso, si chiama Rudi. 'Il primo regalo del presidente è di essere qui a ... Il presidentedi finale di Champions Ha messo l'asticella molto in alto, ma non è che non ...

RILEGGI LIVE - A Capodimonte Rudi Garcia parla per la prima volta ... 100x100 Napoli

Da "La Chiesa al centro del villaggio" a "Ragazzi, ce l'abbiamo fatta": le frasi più famose di Rudi Garcia Nella serata di giovedì 15 giugno Aurelio De Laurentiis ha… Leggi ...Rudi Garcia potrà contare sull’attaccante nigeriano anche nella prossima stagione. A detta del patron, le due parti avrebbero trovato un accordo di massima intesa sino al Giugno del 2027. Le parole ...