Garcia | oggi pranzo con De Laurentiis per parlare di mercato e del ritiro Gazzetta

(Di lunedì 19 giugno 2023)inizierà ufficialmente l’avventura di Rudia Napoli. Il nuovo allenatore questa mattina farà colazione con il presidente del Napoli, Aurelio De, poi pranzeranno insieme perdele delestivo, scrive ladello Sport. A Napoli ci sarà anche la compagna di, Francesca Brienza, che aspetta il quarto figlio: ne approfitterà per fare un giro a Posillipo alla ricerca di una casa per la famiglia. La rosea scrive: “Una giornata straordinaria, in attesa di viverne tante altre sul campo. Stamattina la colazione di Rudia Napoli sarà con il presidente Aurelio De, di fronte a loro lo splendido scenario del Golfo per far luccicare gli occhi al nuovo ...

Secondo quanto riporta l'edizione online del Mattino, anche De Laurentiis prenderà parte alle presentazione di Rudi, come suo consueto in questi casi. Intantoil presidente era in gita ......Boscoscuro +15.053 9 Albert Arenas Kalex +15.219 10 Celestino Vietti Kalex +15.397 11 Sergio... È questo il prestigioso riconoscimento ottenuto quest'da Pedro Acosta , autentico dominatore ...Ancheun po' di relax per il patron azzurro, che lunedì sarà in città per accompagnare Rudinella sua prima giornata da allenatore del Napoli. Nel pomeriggio, infatti, ci sarà la ...

Rudi Garcia allenatore del Napoli, è il giorno della presentazione alla reggia di Capodimonte: le ultime notiz ilmattino.it

È il giorno della presentazione di Rudi Garcia a Napoli. Sono convinto che De Laurentiis ci spiegherà che è sempre stato la prima scelta e che i media si sono divertiti a cazzeggiare, raccontando di i ...Bisogna come sempre trovare un compromesso tra aspettative e realtà. Tra preferenze personali e valutazioni che vanno oltre il gradimento di ognuno. Oggi è il giorno in cui Rudi ...