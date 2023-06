Garcia ha convinto De Laurentiis con il suo entusiasmo | vuole fare bene in Champions Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 giugno 2023) Uno dei motivi per cui il presidente del Napoli, Aurelio De, ha scelto Rudiper la panchina lasciata libera da Luciano Spalletti è il suo, scrive ladello Sport. Oltre che, naturalmente, lo spessore internazionale e l’esperienza, soprattutto inLeague. Il nuovo allenatore del Napoli condivide con il presidente del club partenopeo la stessa ambizione:anche inLeague. Con il suo Lione, del resto,eliminò il Manchester City di Pep Guardiola nei quarti di finale, tre anni fa. Proprio il City che quest’anno ha vintoe triplete dopo aver speso fiumi di denaro per diventare una corazzata a prova d’Europa e non solo....