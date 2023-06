(Di lunedì 19 giugno 2023) Non è stato solo l'inverno mite a consentire all'Italia di uscire indenne dalla crisi delle mancate forniture di gas russo dopo l'aggressione all'Ucraina ma piuttosto le decisioni del governo e il ...

La verità - sottolinea- è che tutti gli italiani hanno reagito e questo ci ha fatto passare un inverno senza problemi". . . 19 giugno 2023...mostrato grande continuità e incisività in un reparto che si conferma al quarto posto per... dal 15' pt Belotti 6,5: una certezza è che ilnon si tira mai indietro. L'altra è che fa gioco di ...La verità - sottolinea- è che tutti gli italiani hanno reagito e questo ci ha fatto passare un inverno senza problemi". . . 19 giugno 2023

Gallo, 'il minor consumo del gas è un successo di tutti noi' - Economia Agenzia ANSA

Non è stato solo l'inverno mite a consentire all'Italia di uscire indenne dalla crisi delle mancate forniture di gas russo dopo l'aggressione all'Ucraina ma piuttosto le decisioni del governo e il com ...È la terribile disavventura di cui è stato protagonista suo malgrado un bimbo abruzzese di Campli, in provincia di Teramo, ritrovato solo al ...