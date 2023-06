Samsung ha indetto alla fine del mese prossimo l'eventoUnpacked in Corea del Sud per presentare ilZ Fold 5 e il5, ma è atteso anche l'annuncio ufficiale delWatch 6 e delWatch 6 Classic di cui siamo in grado di mostrare in anteprima assoluta le immagini ufficiali. Samsung...DelZ Fold 5 e5 sappiamo ormai tutto. In questi ultimi mesi, infatti, sono trapelate davvero tante indiscrezioni a cui hanno fatto seguito anche i primi press render che ne ...I dettagli trapelati nei nuovi render rivelano varianti di colore per i prossimi5,Z Fold 5,Tab S9 eWatch 6 di Samsung. Samsung sta per svelare la propria serie di dispositividi nuova generazione. In una recente fuga di notizie, sono state ...

Galaxy Z Flip 5 rinnoverà l'idea dello schermo esterno: le nuove immagini parlano da sole DDay.it

Nella gallery, che trovate in calce, si vedono il Galaxy Z Flip5 con la sua nuova Cover Screen da 3,4 pollici, accanto al Galaxy Tab S9 Ultra da 14,6 pollici, il Galaxy Watch 6 e le nuove Galaxy Buds ...Samsung ha indetto alla fine del mese prossimo l'evento Galaxy Unpacked in Corea del Sud per presentare il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, ma è atteso anche l'annuncio ufficiale del Galaxy Watch ...