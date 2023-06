Gaetano lascia Napoli ma resta in Serie A | è una pedina di scambio

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 giugno 2023) Gianlucapuòre ilnel calciomercato estivo ma perre inA diventa unadiper chiudere un altro affare. Il talento napoletano si è messo in mostra in poche occasioni con Spalletti e può partire per trovare spazio. Il profilo di Gianlucaè al cenro di numerose voci di calciomercato che possono portarlo via dal club azzurro. Ha trovato anche il primo gol in maglia azzurra, contro l’Inter, e nella prossima stagione può consacrarlo definitivamente. Calciomercatocontropartita per l’Udinese Il futuro di Gianlucapotrebbe essere lontano dal. Con Spalletti ha trovato pochissimo spazio, nonostante i continui ...