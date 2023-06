Gaeta Accusato di aver evaso le imposte sui redditi | assolto un 60enne del posto

La truffa è stata scoperta durante un accertamento di Guardia di Finanza die Ispettorato del ... A Pescara un ragazzo di 24 anni è statodi incassare il reddito di cittadinanza della ...La truffa è stata scoperta durante un accertamento di Guardia di Finanza die Ispettorato del ... A Pescara un ragazzo di 24 anni è statodi incassare il reddito di cittadinanza della ...

Omicidio Gaeta: Tammaro condannato a 22 anni FoggiaToday

GAETA – Tutto come previsto. O quasi. L’amministrazione comunale di Gaeta ha dovuto fare dietro front nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale rettificando ...Mi corre il dovere di intervenire per l’ennesimo atto di violenza nei confronti di Israele. In questo caso la violenza, come tante volte in passato, accusa una persona di essere serva di Israele, gli ...