Futuro Osimhen | l’attccante non rinuncia alla Champions League

De Laurentiis dovrà poi fare i salti mortali per convincerea sposare ancora il progetto ... visto che era stato indicato come uno degli uomini del. Se Atene piange, Sparta non ride. ...Il Napoli dovrà ancora attendere per ildima le tempistiche sembrano chiare.Tra i temi trattati ildi Baldanzi e Oshimen . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Osimhen ha le idee chiare: il suo futuro sarà una squadra che gioca la Champions Tutto Napoli

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull'eventuale futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "E allora, attaccanti. Attaccanti ovunque: è l’anno dei grandi movimenti, del 9 girevole, di u ...Il Napoli prepara le sue strategie in vista di un’altra estate di cambiamenti. Il futuro passa anche da Victor Osimhen Il primo tassello del nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis è… Leggi ...