Futuridea presenta ‘Risorsa Paesaggio Rurale’ alla presenza dell’assessore Caputo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomani 20 giugno alle ore 16.00 presso la sala conferenze diin contrada Piano Cappelle a Benevento ci sarà lazione del volumeRurale verso una nuova ecologia degli spazi rurali’. Interverranno: Carmine Nardone, Presidente die curatore del volume; Francesco Todisco, Commissario Consorzio di Bonifica del Volturno; Pasquale Persico, Docente dell’Università di Salerno e Massimo Pica Ciamarra, Architetto. Concluderà i lavori Nicola, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. “Questo volume – afferma Carmine Nardone – evidenzia che i siti industriali abbandonati sono spazi in attesa di ricoprire nuove funzioni più redditizie per l’ambiente e per le comunità confinanti. In ambiti urbani il riuso di ...