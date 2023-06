Furto di farmaci nel distretto sanitario di Sapri | bottino di oltre 40mila euro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, per lo più di tipo oncologico, sono stati rubati questa notte dallaa deldi, in provincia di Salerno. Il valore delammonterebbe, da una prima stima, ad. I malviventi sono entrati nel locale forzando una finestra e mandandone in frantumi i vetri. Sono state rinvenute per terra diverse scatole dinelle vicinanze dellaa abbandonate, evidentemente, dai ladri mentre fuggivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. I militari stanno anche visionando i filmati del circuito interno di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.