Il dubbio che le bambine fossero statevenne fuori per caso all'asilo; fu la maestra delle due bimbe a sollevare i primi sospetti. L'esame del sangue e il test del dna diedero la certezza. ...Trattasi infatti di vicende realmente accadute a Mazara del Vallo, dove, nel 1998 due bambineall'ospedale e soltanto dopo 3 anni tornarono dalle rispettive famiglie. Così, grazie ai ...Fu qui che venne fatto il gravissimo errore il 1° gennaio del 1998: le bambinein culla. Dopo tre anni, Melissa e Caterina tornarono alle rispettive famiglie (e fu un grandissimo ...

Furono scambiate in culla, una delle due si sposa Euronews Italiano

Nella basilica Cattedrale di Mazara del Vallo si è sposata Caterina Alagna, una delle due bambine (l'altra si chiama Melissa Foderà) scambiate in culla la notte di Capodanno del 1998 presso l'ospedale ...Ormai non ci salviamo più dalle fiabe in salsa horror. Dopo l'annunciato Cinderella's Curse, arriverà un altro film, Cinderella's Revenge, con una Cenerentola cattivissima. Nel cast l'ex modella e att ...