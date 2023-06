Furono scambiate in culla | ad accorgersene fu una maestra Adesso una delle due ‘sorelle” si è sposata

Il dubbio che le bambine fossero statevenne fuori per caso all'asilo; fu la maestra delle due bimbe a sollevare i primi sospetti. L'esame del sangue e il test del dna diedero la certezza. ...Il dubbio che le bambine fossero statevenne fuori per caso all'asilo; fu la maestra delle due bimbe a sollevare i primi sospetti. L'esame del sangue e il test del dna diedero la certezza. ...Il dubbio che le bambine fossero statevenne fuori per caso all'asilo; fu la maestra delle due bimbe a sollevare i primi sospetti. L'esame del sangue e il test del dna diedero la certezza. ...

Furono scambiate in culla, una delle due si sposa Agenzia ANSA

Il dubbio che le bambine fossero state scambiate venne fuori per caso all'asilo; fu la maestra delle due bimbe a sollevare i primi sospetti. L'esame del sangue e il test del dna diedero la certezza.Nella basilica Cattedrale di Mazara del Vallo si è sposata Caterina Alagna, una delle due bambine (l'altra si chiama Melissa Foderà) scambiate in culla la notte di Capodanno ...