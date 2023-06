Furia no vax contro Anthony Fauci premiato a Siena | slogan e striscioni

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'Università diha conferito adla laurea ad honorem in medicina e chirurgia. Ma l'iniziativa del rettore non è piaciuta al mondo no vax: circa cinquecento persone si sono riunite all'esterno dell'edificio, esibendopolemici nei confronti dell'immunologo statunitense

... immaginario, corteo sessantottino, adi manganelli, dei tutori dell'ordine. Tra i feriti, in ... E sempre più incontra consistenti grumi di antiscientismo (i No) e si agglutina attorno a ...... nonché del condono sulle multe ai noe la diversa sensibilità sull'importanza dei vaccini. "Si ... Questa è una destra che, dice, "adi alzare muri, ci chiude tutti in un recinto", per questo ...... immaginario, corteo sessantottino, adi manganelli, dei tutori dell'ordine. Tra i feriti, in ... E sempre più incontra consistenti grumi di antiscientismo (i No) e si agglutina attorno a ...

Furia no vax contro Anthony Fauci premiato a Siena: slogan e ... ilGiornale.it

L'Università di Siena ha conferito ad Anthony Fauci la laurea ad honorem in medicina e chirurgia. Ma l'iniziativa del rettore non è piaciuta al mondo no vax: circa cinquecento persone si sono riunite ...L'attore è finito di nuovo al centro delle polemiche per una pagina seguita su Twitter che promuoverebbe propaganda anti LGBTQ+.