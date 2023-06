Furgone in fiamme sull’A2 | traffico in tilt

Leggi su zon

(Di lunedì 19 giugno 2023) Attimi di paura questa mattina sull’autostrada A2 in direzione sud dopo l’uscita di Vietri sul Mare, dove un, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a fuoco. Ilha registrato importanti rallentamenti. Sul posto, velocemente, sono giunti i Vigili del Fuoco che si sono messi al lavoro per estinguere l’incendio. Inoltre, sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia per effettuare i rilievi del caso. Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento. Segui ZON.IT su Google News.