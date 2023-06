Frosinone | incontro in programma oggi con Di Francesco

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilvuole provare a chiudere l’accordo per l’arrivo in panchina di Eusebio Di. I dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe unintra ile Eusebio Di. Il club gialloblù, dopo l’addio di Fabio Grosso, vorrebbe infatti chiudere al più presto per il nuovo allenatore. Le parti proveranno a trovare un accordo economico, oltre a discutere delle strategie per provare a raggiungere la salvezza in Serie A. L’ex allenatore di Sassuolo e Roma vuole infatti capire le intenzioni sul mercato.

... il Napoli campione d'Italia, che ha ufficializzato Rudi Garcia, e il neopromosso, che è ... Dopo l'svolto con la proprietà dell'Atalanta, l'allenatore ha deciso di restare alla guida ...Verona,, Lecce, Salernitana e appunto Cagliari,così come in evidenza dai portali di ... È previsto a breve uncon l'entourage del giocatore, con cui si parlerà di rinnovo. Tra i ...Dopo l'addio inatteso a Fabio Grosso, il presidente delera stato chiaro: " Vorrei un allenatore che facesse giocare la squadra con il 4 - 3 - 3 ".Guido Angelozzi ha in agenda un...

In casa Frosinone si cerca il sostituto di Fabio Grosso, che, dopo la vittoria del torneo cadetto e la conseguente promozione in A, ha deciso di lasciare il club giallazzurro. In pole position ...