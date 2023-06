(Di lunedì 19 giugno 2023)e l'. I nerazzurri vorrebbero che questo matrimonio venisse celebrato in tempi rapidi, per scongiurare il caso Bremer della stagione passata. In quel caso i milanesi ebbero tra le mani il brasiliano per molto tempo, per poi farselo soffiare dalla Juve in un'lampo il 19 luglio. Marotta è già arrivato ad un accordo con il Sassuolo, per 30 milioni cash più le prestazioni di...

... implacabile a sinistra, e dasempre più uomo mercato conteso dalle big del calcio ... non ha bisogno di presentazioni Fabiano Parisi (Empoli)del desiderio della Juventus, e poi i già ...I giovani centrocampisti sono l'altrodel desiderio dei club:pronto per l'asta. L'Inter in pole, ma anche il Milan non scherza. Il Sassuolo venderà a caro prezzo come ha sempre ...Davidedei desideri delle grandi di Serie A, potrebbe non essere l'unico pezzo pregiato questa estate a lasciare il Sassuolo sul mercatoNon solo. Il nazionale azzurro è senz'altro ...

Frattesi oggetto del desiderio, l'Inter vuole chiudere l'operazione il prima possibile Gazzetta del Sud

L'Italia dopo la Nations League guarda con ottimismo al futuro, Mancini ha a disposizione tanti buoni prospetti da Casadei a Pafundi passando per Udogie, Scalvini e Miretti ...Il centrocampista del Sassuolo si conferma in grande crescita grazie alle prove in Nazionale e prepara il trasferimento ...