Franco Leonetti a SuperNews | “Allegri resta | Parisi nel mirino da tempo Giuntoli? Vi svelo quando potrebbe arrivare”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ai microfoni di News.Superscommesse, noto giornalista ed opinionista legato al mondo Juventus, che in questa lunga e dettagliata intervista ha trattato il tema del calciomercato della squadra bianconera.sembra neldei tifosi: c’è ancora la possibilità che non sia lui l’allenatore della Juve nella prossima stagione o sarà ancora in sella al 100%?“Come già avevo anticipato il 21 maggio e come ho confermato, c’è stato un incontro con John Elkann sia all’epoca e sia negli ultimi giorni per programmare il futuro e pianificare il mercato. Ripeto quindi ciò che ho detto:alla Juventus (…)”. Vlahovic, Chiesa, anche Bremer: se la Juve venderà qualche nome grosso, chi è chesalutare di questi top player?“Io partirei da ...

ItSu questa vicenda è intervenuto; il giornalista, ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato che 'la UEFA deve prendere una decisione entro il trenta giugno'. Manca dunque sempre meno ...Come l'anno scorso, si continua a parlare di un interesse della Juventus per Nicolò Zaniolo, ma l'affare appare più complicato che in passato., giornalista, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare del mercato della Juventus , del nodo Chiesa, dell'affare Zaniolo e della ...Sulla situazione del classe 1999 è intervenuto, ai microfoni di TvPlay,; il giornalista ha sottolineato come 'il giocatore non è in orbita Juve dal momento che il Galatasaray chiede ...

Da Vlahovic e Chiesa a Zaniolo: “La Juve lo cede, ma niente scambio” CalcioMercato.it

In casa Juve il mercato torna a essere protagonista: nonostante il lavoro della dirigenza, uno dei primi obiettivi si allontana.Novità importantissime sul futuro della Juventus nelle prossime coppe europee; i bianconeri dovrebbero disputare la Conference League ...